Центробанк России диверсифицирует золотовалютный резерв государства

По сообщению пресс-службы Центробанка России, в апреле регулятор продолжил увеличение и диверсификацию золотовалютного резерва. Объем резервов вырос почти на 3,3 млрд долларов.

По состоянию на 10 мая 2019 года, объем золотовалютных резервов России составил 494,7 млрд долларов. По объему резервов Россия занимает шестое место в мире.

Золотовалютный резерв – активы с высокой степенью ликвидности, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. В структуру резерва входят - монетарное золото, портфель иностранных валют в виде наличных средств, остатков безналичных средств в иностранной валюте на корсчетах ЦБ и долговые бумаги других государств (государственные облигации внешнего займа), а также специальные средства заимствования находящиеся на счетах государства в МВФ.

В последнее время Россией проводится политика диверсификации резерва, направленная на уменьшение доли американского доллара в его портфеле. Это связано с политическими и экономическим рисками, с которыми сталкивается Россия, заявила глава ЦБ России, Эльвира Набиулина.

В рамках программы диверсификации резерва, ЦБ РФ сократил долю долларов США в валютном портфеле, нарастив долю китайского юаня и монетарного золота. На сегодняшний день доля золота в резерве составляет 18%, или 2170 тонн.