ПМЭФ-2019: Vostok осуществил запуск блокчейн-платформы для крупных корпораций и государственных органов

На полях ПМЭФ-2019 6 июня было объявлено о запуске основной сети закрытой блокчейн-платформы Vostok, которая предназначена для работы с крупными корпорациями и госорганами. Попутно был произведен выпуск 1 миллиарда системных токенов Vostok. За их счет обеспечивается корректное функционирование работающей по алгоритму консенсуса Proof-of-Stake платформы.

Стоит отметить, что Vostok сотрудничает с крупнейшими российскими корпоративными и государственными заказчиками. Речь идет о Сбербанке, «Трансмашхолдинге», ВЭБ.РФ, Госкорпорации Ростех и Нижегородской области. Сообщается, что проект «Город N» для инициативного бюджетирования стал первым блокчейн-решением в области госуправления, которое было реализовано в рамках сотрудничества с Нижегородской областью.







