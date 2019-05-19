Инвесторы выводят деньги с российского рынка

По информации Центробанка России по сравнению с 2018 годом чистый отток капитала за рубеж увеличился в два раза.

Если за пять месяцев 2018 года показатель составлял 18.9 млрд. долларов, то по состоянию на сегодняшний день сумма уже более 35 млрд. В ЦБ данное увеличение обуславливают ростом объема покупок зарубежных активов. «Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным», — сказано на сайте регулятора. Глава Центробанка Эльвира Набиулина не склонна связывать ситуацию с делом Майкла Калви и фонда «Baring Vostok».

Последний раз подобное происходило около шести лет назад. Тогда инвесторы были обеспокоены низким темпом роста российской экономики. Сейчас в качестве одной из причин они называют сохраняющиеся риски расширения санкций против России, а также все еще слабые данные по экономике. По данным Росстата ВВП увеличился всего на 0.5% за первый квартал этого года, что значительно ниже как официальных прогнозов, так и ожиданий инвесторов.

Президент России Владимир Путин 22 мая на съезде независимых профсоюзов прокомментировал ситуацию. Он заявил, что помимо оттока капитала наблюдается и значительный приток инвестиций, из таких стран как Кипр и Нидерланды.

В 2020 году прогнозируется отток капитала в размере 17-ти млрд. долларов, а в 2021 году – уже 13 млрд.