Россия на 80% увеличила вложения в ценные бумаги США

Об этом сообщил американский Минфин в понедельник.

По сравнению с прошлым годом и первыми месяцами нынешнего, РФ увеличила свою долю в приобретении ценных бумаг США. По данным американского Министерства финансов, в апреле Россия была держателем госдолга США на сумму 6,853 млрд $. Хотя ещё в феврале сумма составляла 3,854 млрд $. Разница составляет 80%.

При этом РФ увеличила вложения как в долгосрочные обязательства, на 633 млн $, так и в краткосрочные — на 2,366 млрд $.

Ранее РФ входила в топ 33 стран, держащих ценные бумаги США. Но с апреля прошлого года из-за санкций, она покинула этот «клуб». На сегодня самым крупным «кредитором» является Япония. Она держит облигаций US Treasuries на 1 трлн $ 266 млрд. На втором месте Китай. На третьем — Великобритания. Далее идут Ирландия, Люксембург, Бразилия, Гонконг.

Всего иностранным государствам на сегодня принадлежит гособлигаций Штатов на сумму 6 трлн 765,6 млрд долларов.