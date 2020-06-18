Якобашвили согласился с Чубайсом, что нефтяной бизнес умирает

Развитие альтернативной энергетики должно стать для России приоритетным направлением, считает бизнесмен.

Телеканал РБК взял интервью у вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давида Якобашвили. Один из вопросов касался его отношения к словам Чубайса, что нефтяной бизнес в мире умирает. Давид Михайлович полностью согласился с мнением Анатолия Борисовича.

«Конечно, может быть, мы, мое поколение, не будем свидетелями того, что забудется совершенно нефтянка, но наши дети увидят совершенно другой мир», – выразил свою солидарность с Чубайсом известный бизнесмен.

Один из основателей компании «Вимм-Биль-Данн» отметил, что сейчас в мире стремительно развиваются технологии связанные с производством электричества и использования его в качестве замены углеводородам. Годы нефтяного изобилия дали России уникальные возможности войти в число лидеров по разработкам в данном направлении. По мнению Якобашвили, это важнейшая вещь, которую нужно начинать делать уже сегодня.



