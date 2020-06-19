Эксперты советуют пенсионерам инвестировать в облигации Минфина РФ

Как не стать жертвой финансовых пирамид, рассказали в Ассоциации развития финансовой грамотности.

Все больше российских пенсионеров задумываются над вопросом инвестирования личных сбережений с целью их преумножения. Эксперты Ассоциации развития финансовой грамотности предупреждают о связанных с этим рисках, и советуют пенсионерам для начала инвестировать в облигации Минфина РФ. Данный вид финансовых операций, как и вклады в банках, страхуется государством.

Заместитель директора Ассоциации Евгения Лазарева предупреждает: желание получить быстро большую прибыль приведет доверчивого инвестора в руки мошенников. Очень часто под кредитно-потребительские кооперативы, предлагающие большие процентные ставки, маскируются финансовые пирамиды. По мнению консультанта проекта «Ваши финансы.рф», Алексея Родина, предлагаемые ставки выше 20% годовых в рублях, и выше 15% годовых в валюте, уже должны насторожить.

При выборе финансовой компании следует обратить внимание на её рейтинг, он должен быть не ниже уровня «А». А также вкладчику должны быть предоставлены документы, описывающие инвестиционную стратегию организации. Если пенсионер не хочет во всем этом разбираться, то он может открыть счет у брокера из первой десятки на сайте Мосбиржи. Это специалисты с лицензией, хорошим опытом и репутацией. Они порекомендуют наименее рискованный и выгодный способ инвестирования.