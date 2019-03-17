Суммы займов россиян в микрофинансовых организациях снизились почти на 4%

Жители страны, наконец, становятся более грамотными в отношении денежных операций.

Средний размер подобных займов на май 2019 года составляет около 12 тысяч рублей. Что на 3.9% меньше, чем в прошлом году, как сообщило агентство представителей микрофинансовых организаций (МФО) «MoneyMan». При этом если анализировать этот показатель отдельно в Москве, то цифра будет еще меньше. В мае начала работу Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), в задачи которой как раз и входит информирование населения о правильном соотношении дохода и возможного займа. Ведь самой частой причиной сотрудничества с микрофинансовой организацией является или отсутствие стабильной заработной платы или задержки в выплатах. И часто возникают ситуации, когда гражданин не может вовремя расплатиться, долг увеличивается и в итоге, потом несколько лет человеку приходится отдавать все, что он заработал.

Общая тенденция к уменьшению суммы займа означает, что все большее количество граждан берут в долг именно ту сумму, которую они в состоянии отдать. Согласно статистике средний возраст большинства заемщиков 25 лет, и по состоянию на январь этого года, долг граждан перед МФО составляет 40 миллиардов рублей. Однако помимо финансовой грамотности, снижение суммы кредитования можно объяснить также и снижением доходов россиян в целом.