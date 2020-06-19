Впервые за 57 лет госдолг Великобритании превысил ВВП страны

Поддержка населения и малого бизнеса во время пандемии обошлась Британии в £110 млрд.

Сегодня Национальное бюро статистики (ONS) опубликовало финансовый отчёт, в котором говорится, что сумма госдолга страны впервые с марта 1953 года превысила ВВП и составляет 100,9%.

На конец мая долг страны составил £ 1,950.1 трлн. В сравнении с маем прошлого года этот показатель вырос на 20,5%, в цифровом выражении — £173,2 млрд. Аналитики указывают, что в процентном соотношении это крупнейший годовой рост (year-on-year) показателя за всё время сбора статистики. Отмечается, что в мае 2020 года правительство страны взяло в долг £55,2 млрд, что практически на £49,6 млрд больше, чем в мае 2019 года.

ONS прогнозируют, что к концу следующего финансового года госдолг может возрасти на £298,4 млрд. В первую очередь, это связано с мерами поддержки малого бизнеса и населения, в стране действуют приоритетная программа сохранения рабочих мест. На данный момент власти Великобритании заявляют о £110 млрд, потраченных в рамках этой программы. Дополнительно к этому бюджет не дополучил порядка £22 млрд налогов по уплате НДС.

Прогнозируемо упали и поступления в бюджет, в мае они составили £40,7 млрд , что на 28% ниже отчетного периода в прошлом году. ONS добавляет, что это не финальная версия сводки, следующий релиз планируется к публикации в июле.