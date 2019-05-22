Российские нефтяники считают $ 40 долларов «справедливой» ценой на нефть

По мнению замминистра энергетики Сорокина всё, что ниже – спекуляции.

Российские нефтяники в лице своего ведомственного коллеги, замминистра энергетики Павла Сорокина, высказались, что $ 40 считается «в отрасли» справедливой ценой за баррель нефти марки Brent. Любое значительное понижение стоимости чёрного золота – это спекулятивный элемент рынка.

Давая интервью отраслевому журналу «Нефтегазовая вертикаль», Сорокин сказал, что Минэнерго активно прорабатывает вопрос строительства дополнительных нефтяных хранилищ, которые бы позволили сгладить колебания спроса и предложений. Вопрос актуален по той причине, что цена на нефть не всегда будет в районе $ 40 долларов, и крупные игроки, если они хотят продолжать добывать нефть, должны задуматься о долгосрочном вложении в нефтехранилища.

Представители отрасли уверены, что заморозка скважин, с целью реализовать соглашение с ОПЕК, может в перспективе 2-3 лёт превратить половину скважин страны в нерабочие. Так, Павел Завальный, являясь президентом Российского газового общества, заявляет, что сейчас каждая компания оценивает для себя, что выгоднее, снижение добычи или постройка хранилищ.

Если российская нефтянка не отреагирует на глобальные изменения рынка, «справедливой» ценой на нефть уже будет не $ 40, а той, которую предложит спекулятивный рынок.