Эксперты назвали причины падения цен на нефть за последние две недели

По мнению аналитиков, причиной падения цен на черное топливо более чем на 10% за последнее время являются спекулятивные операции на финансовом рынке.

Впервые с февраля текущего года стоимость нефти эталонной марки Brent упала ниже 64 долларов за баррель. Цена на нефть марки WTI – ниже 55 долларов, впервые с 8 марта. Оба сорта потеряли около 11-12% стоимости за прошедшие две недели.

По словам эксперта Центра энергетики «Сколково» Екатерины Грушевенко, значительное влияние на сырьевой рынок по-прежнему оказывает противостояние между Китаем и США, а также факт обострения торговых отношений Мексики и США. В результате этих событий, по мнению Грушевенко, возник риск возможного снижения экономического роста, а значит, и падения спроса на «черное золото».

По заявлению специалиста рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, изменение котировок в ближайшее время будет зависеть от принятых решений на заседании стран – экспортеров нефти.

Маринченко добавил, что в агентстве ожидается стабилизация цен на нефть на уровне 65 долларов за баррель. Значительного снижения котировок не прогнозируется, таковое возможно лишь в случае серьезного падения темпа экономического роста в мире или решения ОПЕК о переходе к интенсивному увеличению добычи ресурса.