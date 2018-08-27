Власти России хотят повысить среднюю зарплату в стране на 10 000 рублей

Фонд соцстрахования предполагает, что к 2023 году она составит ₽57675.

Фото - открытые источники, minfin.orb.ru, m24.ru, image.zn

Трехгодичный проект бюджета Фонда подписан замглавы Минтруда Еленой Мухтияровой и направлен правительству на рассмотрение. Власти хотят добиться повышения средней зарплаты в стране на ₽10 000. В плане сказано, что средняя ЗП по России в 2020 г ожидается на уровне ₽47 531, в 2021 году — ₽51 066. А к 2023 ее планируют повысить до ₽57 675.

Проект начнут воплощать уже в июле 2020 г. Он обойдется бюджету в ₽5 трлн и содержит более 500 мероприятий. Можно сравнить эти показатели с данными Ростата, который утверждает, что в апреле текущего года средняя ЗП по стране составляла ₽49 306. Еще одну цифру для сравнения приводит портал «Работа.ру» — ₽74 000. Именно такую зарплату ищет большинство граждан России.

На текущий год в бюджете ФСС запланирован дефицит. А вот на следующий и на 2023 гг — профицит. Аналогично и общенациональный план восстановления экономики предполагает рост ВВП уже к концу текущего года не менее чем на 2,5%. Количество безработных граждан ожидается на уровне не более чем 5%. Власти также ожидают повышения реальных доходов граждан.