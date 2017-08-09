Россия планирует расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой

Кипр перестанет выполнять роль офшорной гавани для российского бизнеса уже в 2021 году.

Фото: vpta.ru, antario.lv

Переговоры Москвы и Валетты о налоговом обложении зашли в тупик, и теперь Россия и вовсе планирует расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой. Российский бизнес может столкнуться с двойным налогообложением после денонсации договора 1998 года. Минфин РФ уже приготовил проект расторжения соглашения между правительствами. Документ обсуждается на портале проектов нормативно-правовых актов, но его текст еще не опубликован. Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой увеличить налог на доходы в виде дивидендов, которые перечисляются на зарубежные счета, еще в марте. А соответствующие письма Мальта, Кипр и Люксембург получили еще в апреле.

В действующем договоре прописано, что в России налоги снизятся при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. Если соглашение будет расторгнуто, то налоговые отчисления составят 15% и 20%.

С 2021 года функцию офшорной гавани для российских деловых кругов перестанет выполнять Кипр. Финансовое ведомство Кипра пока не ратифицировало пересмотр соглашения с Россией, поэтому договор могут разорвать по инициативе Кремля. Если сейчас налог на прибыль в виде дивидендов на иностранные счета составляет 5-10%, то с 2021 года размер увеличится до 15%.