Финансист назвала индивидуальные инвестиции выгодной альтернативой депозитам

ИИС могут принести большую прибыль, чем просто деньги под процент.

Индивидуальное инвестирование — выгодная альтернатива депозитам. Источники фото: cdn.trend.az, m.sgkrehberi.com

Лилия Федулина, директор по рыночной аналитике портала podelu.ru дала интервью агентству «Прайм». Финансист назвала индивидуальное инвестирование выгодной альтернативой обычным депозитам. Это достаточно безопасный инструмент работы с рынками. Подобными пользуются частные инвесторы во многих развитых странах. Он требует только базовой финансовой грамотности и открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

С помощью ИИС можно покупать ценные бумаги и возвращать налоговый вычет. Самостоятельно или через управляющую компанию.

Перспективность такого инвестирования показывают и цифры, приводимые порталом ivday.ru: в прошлом году на ИИС в целом по стране лежало уже 197 млрд. При этом россияне предпочитают отдавать деньги в управление, в 3,2 раза чаще. А прирост количества ИИС, открытых с начала года, только по Ивановской области составил более 43%.

На официальном сайте банка России можно подобрать себе брокера или управляющего из числа имеющих лицензию.

Однако стоит учитывать и риск такой деятельности. Об этом предупреждает заместитель управляющего федеральным банком в одном из отделений Алексей Сергиевский. В случае неудачного вложения или утери управляющим или брокером лицензии, можно потерять вклады. В то время как депозит гарантирует сохранность вложений, хоть и под небольшой процент.