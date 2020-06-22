Финансист назвала индивидуальные инвестиции выгодной альтернативой депозитам

ИИС могут принести большую прибыль, чем просто деньги под процент.
Лилия Федулина, директор по рыночной аналитике портала podelu.ru дала интервью агентству «Прайм». Финансист назвала индивидуальное инвестирование выгодной альтернативой обычным депозитам. Это достаточно безопасный инструмент работы с рынками. Подобными пользуются частные инвесторы во многих развитых странах. Он требует только базовой финансовой грамотности и открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
С помощью ИИС можно покупать ценные бумаги и возвращать налоговый вычет. Самостоятельно или через управляющую компанию.
Перспективность такого инвестирования показывают и цифры, приводимые порталом ivday.ru: в прошлом году на ИИС в целом по стране лежало уже 197 млрд. При этом россияне предпочитают отдавать деньги в управление, в 3,2 раза чаще. А прирост количества ИИС, открытых с начала года, только по Ивановской области составил более 43%.
На официальном сайте банка России можно подобрать себе брокера или управляющего из числа имеющих лицензию.
Однако стоит учитывать и риск такой деятельности. Об этом предупреждает заместитель управляющего федеральным банком в одном из отделений Алексей Сергиевский. В случае неудачного вложения или утери управляющим или брокером лицензии, можно потерять вклады. В то время как депозит гарантирует сохранность вложений, хоть и под небольшой процент.