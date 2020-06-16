В Минфине разъяснили, как оформить соцпомощь после увольнения

Подробно об этом рассказала эксперт проекта по финансовой грамотности Ольга Дейнеко.

Финансист дала интервью изданию РИА Новости. По ее словам, первое, что нужно сделать после увольнения — в течении 2-х недель оформить положенную социальную помощь. Для этого нужно сразу стать на учет в местный Центр занятости. Это создаст минимальную денежную подушку, чтобы благополучно заниматься поисками нового места работы.

В Минфине разъяснили, что с начала весны этого года при увольнении положено максимальное пособие в размере 12 130 рублей. Его выплачивают при соблюдении нескольких обязательных условий. В частности, количество отработанных недель за предшествующий увольнению год должно составлять не менее 26 недель. При начислении учитывается коэффициент региона.

Следует учесть возможность начисления дополнительных соцвыплат — на детей, субсидии, компенсации коммунальных расходов. При наличии кредитов, возможны реструктуризация или рефинансирование.

Также бывший работодатель должен погасить больничный, если болезнь настигнет в течении месяца после увольнения. Если же он такой возможности не имеет, выплаты будут произведены за счет ФСС.