«Газпром» приостановил транзит газа через Польшу

Плановое техобслуживание участка газопровода продлится до 11 июля.

Поставки газа в ЕС через Польшу в прежнем объёме возобновятся 11 июля. Фото: neftegaz, interfax.

Немецкий газотранспортный оператор Gascade Gastransport сообщил, что транзит «голубого топлива» приостановлен в 6 часов утра 6 июля в пункте Мельнов на границе с Германией. «Газпром» принял такое решение для проведения плановых работ на участке трубопровода «Ямал-Европа», который проходит через Польшу и Белоруссию.

В заявлении говорится, что ремонту подлежат узлы и механизмы компрессорной станции. Представитель российской газовой корпорации Сергей Куприянов рассказал, что несмотря на прекращение действия контракта на транзит газа между РФ и Польшей, поставка топлива для стран ЕС продолжится, но уже посредством аукционов.

Варшава также рассчитывает, что объём поставок газа по магистрали «Ямал-Европа» не снизится. По состоянию на июнь, мощности газопровода были задействованы на 94%, а в третьем квартале 2020 ожидается резервация 80% мощностей магистрали. «Ямал-Европа» возобновит работу в прежнем режиме 11 июля.