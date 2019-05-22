Аналитики допускают цену на нефть в $150 к 2025 году

The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов напечатала возможный прогноз по рынку нефтепродуктов.

Цена на нефть к 2025 г достигнет $150. Фото: mk.ru, reuters, etemadonline.com

WSJ опубликовало интервью с директором по инвестициям компании Northern Trace Capital Тревором Вудсом. Он допустил, что в ближайшие 2 года цена за баррель нефти может «легко достичь» отметки в $100, а к 2025 году — $150. Вудс считает, что причиной тому может стать снижение уровня финансирования отрасли.

Такого же мнения придерживается и Кристиан Малек, аналитик JPM. Он считает, что в отдаленной перспективе это приведет к снижению объемов добычи и уходу с рынка игроков, не выдержавших конкуренции. Недостаток нефти на рынке и монополизация станут причиной столь значительного роста цен.

При этом речь не идет о недостатке природного топлива. Ричард Фуллартон, специалист инвестиционного фонда Matilda Capital в Лондоне, считает: «нам никогда не исчерпать запасы нефти. Вопрос в том, готовы ли мы будем платить за ее добычу».

Таким образом, мнения по этому поводу разделились. Поскольку большинство аналитиков предрекают скорое наступление «эры дешевой нефти» из-за тотального сокращения ее потребления. Именно такая тенденция сейчас преобладает из-за того, что люди стали меньше передвигаться в связи с карантином. 9 июля баррель нефти марки WTI продавали за $39,54.

Российские специалисты же ожидают цену $40-45 за баррель к концу нынешнего года. О чем сообщал ранее заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин.