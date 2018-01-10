ФАС заинтересовало почти двойное подорожание яблок в Санкт-Петербурге

Стоимость продукта с начала весны возросла до 250 рублей за кг.

Яблоки, фото zen.yandex.ru, minsknews.by

Антимонопольное ведомство проверит крупнейших ритейлеров Санкт-Петербурга на соблюдение закона о торговле (381-ФЗ). Причиной инициативы стало почти двойное подорожание яблок в продуктовых сетях города, что заинтересовало ФАС. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства 10 июля.

Уточняется, что в начале весны максимальная стоимость яблок достигла 150 руб/кг. В июля зафиксировано подорожание до 250 руб/кг. То есть за 5 месяцев стоимость яблок возросла сразу на 40%. В срок до 17 июля ФАС обязал магазины предоставить региональному ведомству данные о закупочных и конечных ценах на яблоки в период с мая по июль, и обосновать наценку на продукт.

По итогам проверки УФАС примет меры антимонопольного реагирования либо к представителям розничной торговли, либо к оптовым поставщикам. Почти двойное подорожание яблок в Санкт-Петербурге было выявлено в процессе ежегодной проверки стоимости социально значимых продуктов питания.

Ранее ФАС возбудила административное дело в отношении Росреестра по причине отказа предоставить данные о земельных участках по запросу. Управление объяснило своё решение слишком большим объемом требуемых данных и некорректным оформлением запроса.