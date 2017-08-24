В Санкт-Петербурге салоны красоты, бани, тренировочные базы откроются 13 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса огласила пресс-служба правительства города.

В Санкт-Петербурге огласили новый этап снятия ограничений, фото somanyhorses.ru, spb.kp.ru

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, подписал постановление о графике снятия ограничений из-за COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства 10 июля.

Согласно постановлению, 13 июля в Санкт-Петербурге откроются салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи), бани, тренировочные базы, организации оказания бытовых услуг.

Спортивные залы можно будет посещать только для проведения тренировок. Вход разрешен тренерскому составу, спортсменам и обслуживающему персоналу, уточняется в документе.

Все общественные организации обязуются строго соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора. В их числе использование средств личной защиты, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция поверхностей и помещений.

Уточняется, что пока запрещено оказывать социальные услуги, связанные с проведением спортивных, экскурсионных, развлекательных и массовых мероприятий. Все остальные ограничения продлеваются до 26 июля.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрирован 26 981 пациент с коронавирусом. Выздоровело 20 890 человек, погибло 1 541.