В Подмосковье к 1 августа снимут 15 ограничений

Губернатор Воробьев объявил о поэтапном снятии карантинных мер.

Снятие ограничительных мер в Подмосковье, фото Кирилл Каллиников, РИА Новости; istockphoto.com; Фото: globallookpress.com/XinH

Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья, подписал указ о снятии ограничений из-за коронавируса в регионе. Соответствующий документ от 08.07.2020 опубликован на сайте Правительства Московской области. Первые послабления начнутся с 15 июля, а к 1 августа снимут 15 ограничений.

В предстоящую среду возобновят работу лагеря в школах, пляжи, аттракционы, учреждения социального обслуживания, стационарные заведения отдыха и оздоровления детей, учреждения сферы культуры (под запретом остаются культурно-массовые мероприятия, не откроются кинотеатры и театры в закрытых помещениях).

С 25 июля в общественном транспорте начнут принимать наличные деньги, в полном объёме заработают кафе и рестораны.

С 1 августа в Подмосковье снимут ограничения с работы учреждений образования, санаториев, гостиниц, ведущих выставочную и конгрессную деятельности учреждений.

Ранее сообщалось, что городской округ Подольск, Красногорск и Одинцово оказались округами-лидерами по числу заражённых COVID-19 в Подмосковье. С начала пандемии там зафиксировано соответственно 3737, 3000 и 2274 инфицированных коронавирусом.