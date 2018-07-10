Нет оснований: Эксперты критично оценили идею деноминировать рубль

Такое предложение выдвинул на днях глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

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Разуваев высказал идею сократить пару нолей на российских купюрах. Он считает, что это укрепило бы доверие населения к отечественной валюте. Веским доводом деноминировать рубль он считает беспрецедентное количество обналиченных денег, свидетельствующее о прогрессирующем уходе экономики в тень. Такую идею критично оценили эксперты в области финансов, опрошенные прессой.

Например, директор Института проблем глобализации, экономобозреватель Михаил Делягин считает, что это на практике может привести к подорожанию. Возрастут затраты на производство и обслуживание мелочи. А из-за этого ее и вывели из оборота. Кроме того, деноминация оправдана в условиях экономической стабилизации после сильной инфляции. А мир находится накануне глобального кризиса.

Управляющий рейтингового агентства НКР Станислав Волков, также полагает, что оснований для подобной меры нет. А к росту наличности у населения привело снижение депозитных ставок.

Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг уверен, что это привело бы к глобальной панике. Не видит никаких оснований для деноминации и экс-министр экономики, советник председателя правления ОАО «Роснано» Яков Уринсон. Он считает что, напротив, наличие денег у населения приведет к быстрому росту экономики.

Интересно, что в ходе последней денежной реформы 1998 года было подготовлено несколько проектов авторских эскизов банкнот. Среди прочего была там и серия «Города России». Тогда банкноты обменивались с коэффициентом 1 000:1.