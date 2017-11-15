Летающие автомобили запустят в продажу в 2018 году

Планируется, что первые летающие автомобили запустят в продажу уже в 2018 году. Технологии развиваются, и передвижение транспортных средств по воздуху становится все более реальным.

Идея летающих машин перестает быть смелой фантазией. Немецкая компания Daimler вложила 25 миллионов евро в развитие стартапа E-Volvo. Проект занимается созданием двухместного летающего авто Volokopter.

Toyota инвестирует создание летательного аппарата Cartivator. А такая китайская компания как Geely купила американскую Terrafugia, которая спроектировала транспортное средство на четыре места, способное летать.

Более того, даже отечественный производитель «АвтоВАЗ» включился в разработку летающих машин. Правда, пока руководство обещает, что создаст летательный аппарат только через двадцать лет.

Тем временем, в Дубае летом 2017 года уже прошли тестовые испытания такси от Passenger Drone, которое способно летать. А уже в 2018 году они готовятся представить свою продукцию в странах ЕС.

Все больше компаний вкладывают финансирование в развитие данной индустрии. Производители уверяют, что появление нового вида транспорта лишь дело небольшого времени. Он неминуемо появится на рынке в ближайшее время. И перестанет быть несбыточной мечтой писателей-фантастов, а станет частью обыденной жизни.