В России появится система беспилотных грузовых перевозок

Уже через два года в небо должен взлететь первый российский беспилотный грузовой самолет. А в дальнейшем такие самолеты смогут доставлять грузы в Арктику и районы Дальнего Востока.

Как рассказал Владимир Воронов, глава Центра перспективных исследований группы "Кронштадт", разработчики хотят сделать универсальную технологию роботизации, которую потом можно будет устанавливать и эксплуатировать на воздушных судах разных типов. Причем использовать для начала небольшой региональный самолет, например, ТВС-2-ДТС, созданный в Сибири на смену АН-2. Идея в том, чтобы снабдить обычное воздушное судно станцией «внешнего пилота» и специальным оборудованием, которое позволит управлять им с земли. При этом пилоты на земле, будут работать так же, как сейчас это делают воздушные диспетчеры. То есть наземные экипажи смогут управлять и контролировать все беспилотные аппараты в своей зоне обслуживания. Кончено, это возможно только при построении целой системы роботизированных перелетов и наличии сети наземных станций управления.

Проект уже получил название Т-БАС – транспортная беспилотная авиационная система. Он реализуется благодаря национальной технологической инициативе «Аэронет». Пилотный проект возможно реализовать уже сейчас, подчеркнул Владимир Воронов, а для его коммерческого использования нужны будут изменения в законодательстве.