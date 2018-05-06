Исаак Калина объяснил, зачем Депобразования запускает IT-полигоны в Москве

Как заявил глава столичного Депобразования Исаак Калина, школьное пространство должно быть весьма технологичным. По этой причине его ведомство занимается созданием в главном городе Российской Федерации так называемых «IT-полигонов». Седьмой из них недавно появился в школе №1560 «Лидер», а восьмой будет открыт на базе школы №2114, куда десятого мая приезжал столичный мэр Сергей Собянин. Об этом сообщило РИА ФАН.

«IT-полигоны» — это образовательные пространства, где дети могут успешно обучаться работать с высокотехнологичными устройствами, что является одной из ключевых задач московского Депобразования. Как подчеркнул Исаак Иосифович, детям нужно привыкать работать с такими устройствами уже в подростковом возрасте, иначе, будучи взрослыми, они будут бояться даже притронуться к ним. По словам министра, за нынешней молодежью — технологичное будущее нашей страны.