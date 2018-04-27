Исаак Калина: более точная формулировка — базовый, а не единый учебник

Глава Депобразования города Москвы Исаак Калина высказал свое мнение о необходимости единого учебника в школах в рамках развернувшейся по этому вопросу общественной дискуссии. По мнению министра, более подходящей формулировкой для такого пособия является понятие «базовый учебник». Об этом информирует газета «Известия».

В своем комментарии Исаак Калина подчеркнул, что учебник должен обязательно пройти экспериментальный и апробационный этапы, прежде чем получить право называться базовым. В то же время наличие такого учебника не исключает необходимости сохранить отдельные учебники для коррекционных школ, чтобы дети могли изучать определенный предмет на углубленном уровне, — заявил управленец.

Исаак Иосифович полагает, что в наше время различные массовые базовые учебники нецелесообразны. В базовом учебнике должна быть заложена возможность разноуровневого продвижения ученика. Как напомнил министр, в советское время уже существовали разноуровневые учебники, а сейчас выпускать такие пособия куда легче.