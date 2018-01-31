Исаак Калина: директор столичной школы больше не является «старшим учителем»

В настоящее время у любого учителя Москвы есть возможность занять управленческую должность. Такое заявление в рамках интервью для газеты «Известия» сделал руководитель столичного Депобразования Исаак Калина.

Как отметил Исаак Иосифович, желающему стать директором кандидату предстоит независимое компьютерное тестирование. Затем он должен предстать перед аттестационной комиссией, в которую входят лучшие директора московских школ, журналисты, общественники и представители профсоюзов. Тех соискателей, которые набрали более 80% голосов, определяют в кадровый резерв. Лучших из него могут направить на рассмотрение в межрайонный совет директоров школ.

По словам министра, каких-то тридцать-сорок лет назад директора можно было назвать «старшим учителем». Теперь же он несет целый ряд ответственностей на своей должности: от юридической до финансовой. И это помимо того, что именно директор непосредственно отвечает за то, какие результаты демонстрируют школьники, — добавил Исаак Калина.