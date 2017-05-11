Использование смартфона может привести к взрывам

Ученые назвали причины, по которым смартфоны нельзя использовать в процессе их зарядки. По их словам, такой тип эксплуатации может привести к взрывам.

Это объясняется тем, что когда телефон подключен к электричеству, он естественным образом нагревается. Если в процессе подзарядки своего смартфона продолжать пользоваться приложениями или отвечать на звонки, аккумулятор может в лучшем случае «вздуться», что приведет к ухудшению его работы, в худшем случае - взорваться, что может привести к причинению вреда здоровья человеку или к возникновению пожара.

Такая ситуация произошла в начале июля в селе Швариха Кировской области: неисправный аккумулятор стал причиной возникновения пожара в квартире. По словам хозяина квартиры, аккумулятор уже давно не эксплуатировался, так как был неисправен, а просто лежал на столе. По непонятным причинам аккумулятор взорвался, а из-за разлетевшихся кусков загорелась мебель. К счастью, хозяин квартиры в это время находился дома и оперативно потушил начинающийся пожар. В результате никто не пострадал.