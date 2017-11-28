Инженеры КНР изобрели самый быстро заряжаемый аккумулятор

9 января в Сети появилась новость о том, что учёными Чжэцзянского университета из китайской столицы Пекин был разработан аккумулятор, заряжающийся буквально за несколько секунд. Для такого открытия была применена инновационная конструкция катода, которая позволяет увеличить ёмкость и срок службы алюминий-ионного аккумулятора.

Если быть точнее, инженеры предложили применять катод, состоящий из графеновой плёнки. Таким образом, батарея будет служить более 50 лет без потери ёмкости и, к тому же, время зарядки смартфона значительно сократится – привычные часы зарядки сменятся на секунды.

На этом преимущества открытия не заканчиваются. Во-первых, аккумулятор нового типа сможет работать при температуре более 100 градусов при этом риск его возгорания крайне низок. Во-вторых, аккумуляторы данного вида имеют низкую стоимость.

Незадолго до этого южнокорейской компанией Samsung уже был найден способ быстрой зарядки аккумулятора, однако было объявлено, что заряжаться телефон будет чуть более 10 минут. Для создания данного аккумулятора также был использован графен.