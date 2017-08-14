iPhone X со скидкой 200 долларов стал доступен в США

В Америке появилась возможность приобрести iPhone X со скидкой 200 долларов.

Такую крупную скидку на телефон предлагают торговые площадки AT & T и Verizon, если покупатели воспользуются их услугами на сумму от 40 долларов.

В остальных магазинах максимальная скидка достигает 50 долларов, а в комплект к акционному телефону некоторые ретейлеры предлагают различные бонусы в виде наушников, кабелей и зарядных устройств. Помимо покупки телефона со скидкой, у желающих получить iPhone X Sprint есть возможность оформить покупку через лизинг. По истечении срока аренды потребителю предложат приемлемую цену.

Американские издания сообщают, что возможной причиной таких скидок стала подготовка корпорации Apple к ежегодной осенней презентации своих новых технологий, по прошествии которой цены на старые модели iPhone резко снизятся.

Сейчас на территории РФ желающему купить смартфон iPhone X придется заплатить крупную сумму – минимум 60 тысяч рублей.