Makeup Genius позволит «примерить» на себе косметику L’Oréal Paris прямо в Facebook

В популярной социальной сети Facebook стало доступным приложение Makeup Genius, благодаря которому можно «померять» на себе косметику французской компании L’Oréal.

Лидер мирового рынка парфюмерии и косметики L’Oréal представило в Facebook приложение Makeup Genius с эффектами дополненной реальности или AR. Используя приложение пользователи могут нанести на себя декоративную косметику как одежду в примерочной.

Для этого L’Oréal Paris приобрела компанию, занимающуюся разработкой приложений для данной индустрии, ModiFace.

Американская компания Urban Decay, владеющая L’Oréal, а также другими брендами – Lancôme, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent, подписала контракт с социальной сетью Facebook в целях длительного и продуктивного сотрудничества, подразумевающий разработку различных приложений для всех своих брендов. По заявлениям представителей Facebook и L’Oréal, их сотрудничество в первую очередь обусловлено стремлением к новым технологиям, а не коммерции.

Понаблюдать за действием Makeup Genius можно также и с помощью Instagram.

Urban Decay представили и «NYX» – другое приложение, касающееся бьюти-индустрии. Оно предоставляет прямой доступ к общению с профессиональными стилистами, дает советы в сфере моды.