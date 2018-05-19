«Отец» современного Интернета собирается уничтожить свое «дитя»

Тим Бернерс-Ли считает, что в истории всемирной Паутины наступил переломный момент, который должен кардинально изменить ее к лучшему. На днях он представил свое видение нового, децентрализованного интернета.

Уже несколько лет Бернерс-Ли создает новый большой проект под названием Solid. Это название новой платформы, имеющей открытый код и позволяющей пользователю хранить свои данные самостоятельно, не прибегая к услугам серверов крупных провайдеров и социальных ресурсов.

Автор проекта подчеркивает, что новая система даст человеку выбор, где хранить свои данные и кем с ними делиться. Кроме того, пользователь будет видеть, какие именно персональные данные собирают о нем приложения, и контролировать их. Создатели Solid уверены, что их детище поможет сделать минимальным возможное вмешательство в личное интернет – пространство со стороны государства и корпораций.

Тим Бернерс-Ли заявил, что именно таким он изначально задумывал интернет. Однако «под влиянием мощных сил», которые пользуются Сетью в собственных целях, он превратился в средство несправедливости и разделения. Поэтому программист уверен, что настало время изменить интернет в лучшую сторону, и что необходимые для этого возможности существуют.

Для продвижения и защиты новой платформы разработчики создали также специальную структуру с названием Inrupt. СМИ также сообщают, что Бернерс-Ли уже рассказал об одном из новых приложений, созданном для Solid. Оно объединяет возможности электронной почты, мессенджера и облачного хранилища.

Тим Бернерс-Ли известен не только как один из разработчиков сети Интернет, но и человек, первым раскрывший масштабы нарушения конфиденциальности пользователей в скандале с Facebook и компанией Cambridge Analytica. Тогда он заявлял, что «опустошен» происшедшим.