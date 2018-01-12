В столице пройдет масштабный в России хакатон Urban.Tech Challenge

Как было ранее известно, с 7 по 10 декабря в Москве состоится масштабный в России хакатон под названием Urban.Tech Challenge. Правила участия предельно просты: за 70 часов необходимо успеть создать инновационные продукты для усовершенствования городской цифровой среды, например программные решения, мобильные приложения, веб-сайты. Для создания такого рода разработок понадобится использование передовых IT-технологий, как искусственный интеллект, big data и нейросети, поделилась секретами новаторских разработок Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Заявили о своем желании участвовать в хакатоне порядка 1700 человек, но организаторы отобрали только 500 участников. Им нужно будет представить свои идеи в сфере анализа больших данных, оптимизации в розничной торговле, повышения эффективности управления недвижимостью и по другим направлениям.











