Искусственный интеллект Intel улучшит навыки езды гонщиков Ferrari

Компания Intel подписала трехлетнее соглашение с Ferrari, в рамках которого предоставит искусственный интеллект (ИИ) для североамериканского монокубка Ferrari Challenge. В соревновании смогут участвовать клиенты автопроизволитля, а системы позволят улучшить навыки вождения гонщиков.

Система Intel работает на основе видео с беспилотных камер, в результате гонщики могут проанализировать свой пилотаж с неба, что поможет улучшить навыки вождения. Позднее искусственный интеллект самообучаясь сможет анализировать телеметрию: угол поворота руля, положение педалей. Система будет изучать данные во время заезда, а также корректировать работу авто.

Кроме того, ИИ Intel обеспечит более качественные трансляции гонок, поскольку во время заезда будет анализироваться ситуация на треке и пускаться в эфир только самые интересные моменты гонки.