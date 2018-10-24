Эксперты выяснили, как долго должны работать смартфоны и как часто их нужно менять

Не в первый раз производителей сматрфонов пытаются обвинить в умышленном ухудшении их свойств, для дальнейшего продвижения новых моделей на рынок.

Ранее Госдума направила запрос на проверку мобильных устройств Apple и Samsung в Роспотребнадзор по факту умышленного ухудшения работы телефонов. В Италии антимонопольная служба уже оштрафовала производителей на пятнадцать миллионов евро за действия, направленные на замедление мобильных устройств с целью увеличения продаж на новые модели.

Специалист технического обслуживания лаборатории «Lexand» Кирилл Сергеев утверждает, что жизнь любого смартфона ограничена тремя годами. Происходит это посредством появления новых, более усовершенствованных операционных систем, которые «не тянут» старые модели из-за своих технических характеристик.

Напомним, что в конце 2017 года компания Apple сделала заявление, в котором говорилось об умышленном замедлении старых моделей iPhone. Это вызвало огромный резонанс среди поклонников компании, множество людей по всему миру подали иски на Apple. Однако производитель культовых iPhone аргументировал это тем, что разработчики таким образом избавлялись от лагов, отключений на морозе и случайной перезагрузки систем.