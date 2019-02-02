Новый смартфон Moto RAZR 2019 показали на видео

На канале YouTube вышел видеоролик посвященный новому возрожденному смартфону от компании Motorola Moto RAZR 2019.

Ранее в сети был опубликован рендер новой модели трехмерного смартфона-раскладушки с гибким экраном.

Сегодня вышел видеоролик демонстрирующий устройство со всех углов. В ролике активно показывается именно процесс сгибания и разгибания раскладушки, что говорит о гибкости экрана. Также на новом гаджете предусмотрен дополнительный экран, на котором видны оповещения, когда телефон закрыт.

В целом смартфон является неким синтезом старой Moto RAZR и одним из смарфонов компании Samsung. Также на видео кроме внешнего вида, поверхностно показан смартфон в действии.

Выход нового Moto RAZR 2019 планируется на конец февраля.