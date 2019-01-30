Человек победил в дебатах с искусственным интеллектом IBM

Человек стал победителем публичных дебатов с компьютерной программой от компании IBM, под названием Debater. Спор проводился на тему субсидирования дошкольного образования.

Состязание с искусственным интеллектом состоялось в городе Сан-Франциско, в штате Калифорния. Стороны узнали о теме за 15 минут до начала, именно столько дается времени для подготовки и сбора информации. Компьютерная программа занималась сбором информации в памяти, а человек записывал свои мысли на листе бумаги. Само, непосредственно, состязание длилось четыре минуты и далее две минуты подводились итоги спора.

В Памяти компьютера IBM имеется более трехсот миллионов статей и журналов научного содержания и около десяти миллиардов словесных предложений, с помощью которых искусственный интеллект пытался защитить идею предоставления субсидий на дошкольное образование. Отмечается, что машина даже пыталась шутить по человечески. В доводах компьютера были аргументы морально-этического содержания, делался акцент на поддержку неимущих семей в этом вопросе.

Однако победил 31-летний Хариш Натарайян, аргументировав отказ финансирования политическими мативами. Подобные мероприятия проводятся с 2018 года, и в первый раз закончилось ничьей.