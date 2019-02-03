Apple готовит к выпуску 16-дюймовый MacBook Pro для геймеров и дизайнеров

Компания Apple готовится к выходу нового мощнейшего ноутбука с экраном в шестнадцать дюймов MacBook Pro, который рассчитан для применения дизайнерами и профессиональными геймерами. Об этом рассказал Минг Чи Куо – аналитик из TF International Securities.

Эксперт рассказал не только о новом ноутбуке от Apple, но и о линейке гаджетов, начиная от нового iPhone заканчивая монитором от Apple с диагональю 32 дюйма. У нового смартфона предвещается обновленный матовый экран, тройная камера и многое другое, также упоминается об обновленном планшете iPad Pro с экраном 10,2 дюйма и Apple Watch 2019 с использованием керамики.

Презентация обновленного мощного ноутбука скорее всего пройдет по традиции на пресс-конференции в сентябре 2019 года. Подробная информация об оснащенности и характеристикам ноутбука еще неизвестна.