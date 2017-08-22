Light и Sony объединятся для улучшения мобильной фотографии

Компания Light, несколько лет назад представившая камеру L16, оснащенную сразу 16 объективами, объявила о начале сотрудничества с Sony.

Light и Sony планируют совместно разрабатывать и поставлять на рынок камеры, сочетающие многомодульную технологию Light и датчики изображения Sony.

Samsung уже выпустила смартфон Galaxy A9 с 4 камерами, совсем скоро будет представлена оснащенная 5 камерами Nokia 9 PureView. Можно смело заявить, что смартфоны с многомодульными камерами плотно войдут в нашу жизнь уже к 2020 году.

Согласно Light, 85% снимков, сделанных сегодня, получены со смартфонов. И компания заявляет, что одновременно взволнована и рада предложить инновационную и высококачественную платформу для фотографии в индустрии смартфонов. Компания утверждает, что имеет единственный мобильный чипсет, который сможет одновременно обслуживать до шести камер.

С прошлого года Light обдумывала идею применения этой технологии в смартфонах и создала несколько концепций для смартфонов с девятью встроенными объективами, но пока не реализовала эти идеи. Благодаря партнерству с Sony, Light наконец-то сможет протестировать применение своих многомодульных настроек на мобильном устройстве.