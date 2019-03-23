Компании «Sony» и «Microsoft» теперь работают вместе

Крупнейшие компании «Sony» и «Microsoft» планируют сотрудничать вместе для создания новаторских технологий в сферах игровой индустрии и разработку новейших гаджетов.

16 мая конкуренты подписали специальный информационно-справочный документ, в котором указывается согласие двух компаний совместно работать над проектом Microsofte Azure. Компании буду разрабатывать новые технологии в сфере облачных решений для улучшения производительности сервисов для стриминга контента. Документ также содержит сведения о работах в отрасли полупроводников и светочувствительных матриц.

Японская компания «Sony» и американская компания «Microsoft» в течении десятилетий были настоящими противниками на рынке видеоигр. Когда японский Playstation и американский Xbox всегда гнались за первенством быть самой лучшей игровой приставкой.

Компания «Sony» запустила технологию облачного стриминга. Подобную технологию создала компания «Microsoft» через несколько лет. Она позволяет геймеру, производить игровые действия удаленно. Все расчеты, необходимые для игры, производятся на удалённом сервере. Для игры не нужно приобретать специальную приставку, от игрока потребуется только компьютер средней производительности.