Представлены первые в мире microSD-карты на 1 ТБ памяти

MWC 2019 в текущем году богата не только на смартфоны, ведь на ней также продемонстрировали широкой публике и первые в мире карты формата microSD на 1 ТБ.



Это сделали компании Micron и SanDisk, которые на выставке показали UHS-I microSDXC, назвали их характеристики, а SanDisk еще озвучила и цену на рекордную карту памяти.

microSDXC от Micron скорость чтения составляет до 100 мегабайт в секунду, а скорость записи до 95 МБ/с. В устройстве от SanDisk показатель чтения выше — 160 МБ/с, а скорость записи до 90 МБ/с.

Компания SanDisk начнет продажи microSD на 1 ТБ в апреле по рекомендованной розничной цене $450. Карта от Micron поступит на прилавки магазинов во втором квартале, ее цена пока неизвестна.