В Китае ожидается бум дисплеев mini-LED

Высококачественные дисплеи ультравысокой плотности и больших размеров, состоящие из маленьких светодиодов, на данный момент тестируются. К 2020 году в Китае начнется быстрый рост спроса на панели mini-LED.

Спрос на светодиодные дисплеи с меньшей плотностью пикселей в Китае в прошлом году превысил 1 000 000 000 В период с 2015 по 2018 год рынок вырос больше, чем в 5 раз как по площади отгруженных панелей, так и в денежном эквиваленте. По сравнению с ЖК-панелями эти обладают многими преимуществами. У них отсутствуют рамки, что делает их хорошо подходящими для объединения в большие экраны. Онихарактеризуются высокой яркостью, а на их поверхности не возникают блики. В результате панели быстро вызвали интерес в качестве основы информационных табло в общественных местах и коммерческих рекламных вывесок.

Переход к mini-LED сопровождается увеличением стоимости производства и снижением процента выхода годной продукции. Можно предположить, что популярность панелей mini-LED будет расти по мере устранения этих проблем.