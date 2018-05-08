Microsoft проведёт конференцию для специалистов IT-сферы и любителей новых технологий

6 мая компания Microsoft проведет главное событие года для специалистов IT-сферы - Build 2019, которое продлится до 8 мая включительно.

Уже завтра в выставочном комплексе Washington State Convention Center, расположенном в Сиэтле, состоится открытие международной конференции Microsoft для представителей IT-сообщества, которые смогут узнать о планах компании, ее новинках и разработках из уст первых лиц. Глава компании Сатья Наделла лично проведет несколько семинаров и выступлений, не боясь ответить на самые острые и волнующие вопросы посетителей.

Основными темами грядущей конференции станут: DevOps, IoT, машинное оборудование, бессерверные решение, контейнеры и смешанная реальность.

Компания Microsoft уже опубликовала часть расписания этого мероприятия, в котором можно увидеть более 460 семинаров по разной тематике, охватывающих абсолютно весь спектр продуктов компании.