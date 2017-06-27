Из онлайн-магазинов Microsoft пропали все ноутбуки Huawei

Причиной тому решение президента США Дональда Трампа, направленные на ослабление китайских технологических компаний.

Некоторое время назад Дональд Трамп решил ввести санкции, направленные на ослабление китайских компаний, занимающихся производством техники. В первую очередь на указ президента откликнулась компания Google, отозвав разрешение на использование программного обеспечения Android в гаджетах компании Huawei. После этого и остальные бренды присоединились к Google. То, что сейчас происходит в компании Microsoft наталкивает на выводы, что она также присоединилась к «техногенной войне» США против Китая. В первую очередь из онлайн-магазинов пропали все ноутбуки Huawei.

Пока бренд официально ничего не комментирует. Многие считают, что убрав из продажи ноутбуки, Microsoft может заявить, что использование OC Windows не допустимо. Это может привести к тому, что гаджет MateBook X Prо, который использует данную OC, сдаст свои позиции перед Apple MacBook Pro. На данный момент компания Huawei держит удар и продолжает утверждать, что они ведут разработку аналога Android и Windows. Однако пока не известно, сколько придется ждать положительно результата в данной разработке.