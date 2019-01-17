Авиакомпанией KLM представлен концепт V-образного авиалайнера

Нидерландская авиакомпания KLM, совместно с Делфским университетом, запланировала создание V-образного самолета с пассажирскими местами расположенными в крыльях.

За последние двадцать лет, миру было представлено довольно много концептуальных проектов в авиастроении, но мало какие из них доходили до стадии полноценной разработки. Студент берлинского технического университета Юстас Бенад, еще в 2014 году представил миру свою идею по созданию самолета V-образной формы, который он назвал Flying-V, в честь одноименной американской гитары Gibson. Концепт так и не был принят к разработке до недавнего времени, пока нидерландская компания KLM не сообщила о своих планах реализации этого проекта совместно с Делфским университетом. Суть проекта заключается в том, что такая конструкция сделает самолет немного легче чем современные авиалайнеры Airbus A350-900. Так же, планируется, повысить энергоэффективность на 20%, что уже делает этот проект революционным. Авиалайнер сможет использовать всю современную инфраструктуру, ведь он сопоставим по общим габаритам с используемыми сегодня самолетами. Пока готова только уменьшенная копия для тестовых полетов, но в скором будущем будет изготовлена полноценная модель кабины, которую установят в амстердамском аэропорту Схипхол. Первые пассажирские перелеты лайнера планируются на 2040-2050 годы.