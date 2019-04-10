Россияне предпочитают покупать смарфоны через интернет

В России побит рекорд продаж смартфонов в онлайн магазинах. В сравнении с прошлым годом рост продаж составил 35-40%.

На протяжении 2019 года в России уже продано 1,4 млн смартфонов на сумму более 27 млрд рублей, это только через сеть интернет. Такая ситуация говорит о том, что людям гораздо удобней и выгодней покупать смартфоны онлайн. Это не удивительно, ведь в салонах цены, в большинстве случаев, завышены. Так же, в салонах и розничных магазинах, предлагают различные дополнительные услуги, установка приложений, дополнительное гарантийное обслуживание и прочее. Это вполне полезные предложения и услуги, на первый взгляд, если бы не стоили столь неоправданно высоко. К тому же в онлайн магазинах выше ассортимент и можно выбирать «отфильтровывая» товар по определенным характеристикам.

Так же, вместе с продажами, выросла и средняя цена за приобретенный онлайн смартфон. Она выросла на три процента и теперь составляет 19 380 рублей. Предпочитаемой маркой смартфонов стала китайская фирма Xiaomi, что не удивительно, ведь они подготавливают смартфоны для российского рынка гораздо эффективней прочих производителей.