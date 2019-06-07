У компании «Huawei» есть собственная операционная система

Миллион смартфонов с ОС «HongMeng» уже отправлены на тестирование поставщикам.

После начала торговой войны с Китаем и введения санкций со стороны США, компания Huawei прилагает все усилия для того, чтобы компенсировать потери. Есть мнение, что резервный план в компании был готов задолго до этих событий. А сами события прогнозировались ведущими аналитиками.

Сообщается, что новая операционная система не только работает с любыми приложениями для «Android», но и имеет расширенные возможности для защиты персональных данных. Ее можно будет установить не только на смартфоны, компьютеры и планшеты, но и на телевизоры, автомобили и умные часы. О других особенностях новой операционной системы представители бренда не распространяются.

Заявки на регистрацию товарного знака уже поданы почти во все мировые организации интеллектуальной собственности. 22 сентября 2019-го года планируется официальное представление устройств с «HongMeng», это будут модели «Mate 30» и «Mate 30 Pro», собранные на основе однокристальной системы «Kirin».

Вместе с тем в прессу попала информация о том, что некоторые топ-менеджеры из «Google» обратились к администрации президента США с просьбой отменить запрет на сотрудничество с «Huawei».