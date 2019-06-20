«Изобретатель» уверяет, что его лайфхак будет действенным, пока разработчики не найдут противоядия.

На форуме сайта Redditor, пользователь под никнеймом unicorn4sale сообщил, что им была найдена простая уловка для просмотра видео на YouTube без рекламы. Для этого не нужны никакие специальные программы, приложения или расширения. По словам доморощенного хакера, достаточно произвести нехитрые манипуляции в нужном месте в адресной строке.

В URL-адресе ролика нужно поставить точку после доменного имени, например, https://www.youtube.com/домен., и навязчивая реклама будет заблокирована. Причём, этот метод будет успешно действовать при дальнейшем просмотре других видео на YouTube.

Нарушение в адресной строке «ломает» страницу, рекламные баннеры перестают загружаться, а надоедливые видео-блоки, прерывающие просмотр, больше не потревожат пользователя.

Лайфхак годен как для настольной версии сервиса, так и для мобильной, с условием, что в телефоне нужно воспользоваться десктопным отображением страницы.

Однако, предупреждают эксперты, долго так продолжаться не будет. Наверняка, в скором времени разработчики Google постараются найти противоядие, и эта уловка станет бесполезной.