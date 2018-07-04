Роскачество: Доступ «суперпользователя» может превратить смартфон в бесполезный «кирпич»

Заражение «троянским» вирусом устройства с root-доступом — это не главная опасность.

Владельцы смартфонов неоднократно слышали о доступе «суперпользователя», который обеспечивают такие опции как jailbreak и root-доступ. Первый вариант, который переводится, как «взлом», «побег из тюрьмы», официально системами iOS и Android не поддерживается. А root-доступ на смартфонах на базе Android предоставляется пользователям на легальной основе.

Эта опция позволяет владельцу телефона получить доступ к приложениям на уровне администратора. Пользователь может удалять даже приложения, изначально встроенные в систему, избавляться от рекламы в них, делать резервное копирование любых программ. Владелец устройства по своему усмотрению может удалять из приложений проверку на подлинность.

Однако доступ «суперпользователя» прохладно воспринимают эксперты из Роскачества и Госдумы РФ. Руководитель цифровой экспертизы Роскачества, Антон Куканов предостерегает от непредсказуемых последствий получения такого доступа. Устройство с расширенными правами в любой момент может отказать, есть риск даже получить полностью неработающий смартфон, или, как выразился эксперт, бесполезный «кирпич».

Член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц добавляет, что такой доступ ослабляет защиту аппарата, что открывает путь вирусам. Специалист поясняет, что эти манипуляции с телефоном лишают пользователя конфиденциальности и гарантий безопасности.