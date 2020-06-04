В Госдуму РФ внесён законопроект о разблокировке Telegram

За легализацию мессенджера выступила «Справедливая Россия».

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Telegram 16 апреля 2018 года. Депутаты «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин назвали это решение нецелесообразным и инициировали легализацию мессенджера. Соответствующий законопроект о разблокировке Telegram 15 июня внесён в Госдуму РФ. Поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» находятся на стадии рассмотрения.

Депутаты обосновали инициативу следующими факторами.

Во-первых, мессенджер до сих пор можно скачать в России, несмотря на ограничения, а его полная блокировка неосуществима. К тому же, запретить его использование невозможно.

Во-вторых, госорганы регулярно черпают информацию о событиях в стране и мире из мессенджера.

В-третьих, он выполняет важную социальную функцию. Telegram необходим властям для оповещения россиян о ЧС, вводе режима повышенной готовности, распространения данных о последних событиях в стране и предпринимаемых мерах. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала, что Telegram очень удобен для взаимодействия с гражданами.

Причиной блокировки Telegram стал отказ Павла Дурова предоставлять ФСБ по запросу личную информацию и ключи для расшифровки переписки пользователей. Решение властей повлекло многочисленные акции протеста по всей стране в защиту приложения. С начала блокировок мессенджер успешно использовал ряд технологий для обхода блокировок, что позволило россиянам пользоваться разработкой.