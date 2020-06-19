Сведения о цене и дате выхода Sony PlayStation 5 оказались фейком

Известный сетевой инсайдер Бен Гескин утверждает, что утечка с французского Amazon — фотошоп.

15 июня в Сети появилась информация о дате начала продаж новой приставки от Sony, в качестве источника указывался сайт французского Amazon, на котором модераторы якобы не успели убрать заглушку на добавляемый товар.

Утечка успела разлететься по всем профильным СМИ. Имеющийся скриншот также содержал цену на обе версии приставки, версия с дисководом стоила €499, без — €399. Среди прочих информацию разместил в своём Twitter-аккаунте известный сетевой инсайдер Бен Гескин, который впоследствии обратил внимание, что существующая страница Sony PlayStation 5 на Amazon не изменялась.

Гескин попытался найти первоисточник скриншота. Самую раннюю «обрезанную» версию картинки с замазанным вотермарком он нашёл в Twitter-аккаунте издания Play-experience.com, которое впоследствии ответило ему, что и они делали «копипаст». Не ссылаясь на источники, Бен утверждает, что официально Amazon считают скриншот фейком.

Неделю назад Sony провели официальную презентацию новой PS5, был показан дизайн устройства, но сведений о дате начала продаж устройства и цен представители японской компании не предоставили.