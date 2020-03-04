В США новейший вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость в 380 км/ч

Показатель выше, чем у Sikorsky UH-60 Black Hawk на 20 километров.

В YouTube разместили видео полета новейшего вертолета Sikorsky-Boeing. Воздушное судно развило скорость в 205 узлов или 380 км/ч. Это рекордный показатель для вертолетов SB>1 Defiant, поскольку максимальная скорость предыдущей версии — Sikorsky UH-60 Black Hawk — достигает 360 км/ч или 194 узла.

Конструкторы рассчитывают, что Sikorsky-Boeing в будущем достигнет скорости 288 узлов или 533 км/ч и сменит вертолеты Boeing AH-64 Apache и UH-60. Испытание вертолета проводились во Флориде США, на территории испытательного центра Уэст-Палм-Бич. За штурвалом находились пилоты Билл Фелл и Эд Хендершейд.

Представители компании Boeing отметили, что эти испытания для них — важный шаг, однако команда конструкторов Sikorsky-Boeing продолжит совершенствовать вертолет, чтобы достичь сначала скорости полета 425 км/ч, а там и 460 км/ч крейсерской скорости.

Эта машина относится к типу многоцелевых. Вместимость вертолёта — 18 человек.

Создатели модернизировали SB-1 соосным несущим и одним толкающим винтами, которые разместили в хвостовой части аппарата. Подобным образом американцы усовершенствовали и вертолет Raider-X. После «апгрейда» машина получила название Sikorsky S-97 Raider.